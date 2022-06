Après une saison prometteuse, Amine Gouiri a confirmé l’étendue de son talent et est désormais considéré, par le Real Madrid, comme le successeur désigné de Karim Benzema.

Après avoir quitté l’Olympique Lyonnais en juillet 2020 pour 7 millions d’euros, Amine Gouiri a réalisé une première saison pleine de promesses qu’il est parvenu à confirmer cette année avec 12 réalisations et 9 passes décisives à son actif. Malgré une disette de buts depuis ses 14 dernières rencontres de championnat, il reste un jeune buteur particulièrement prometteur que regrette les fans de l’OL. A 22 ans, le Français est d’ores et déjà estimé à 50 millions d’euros par Transfermarkt et figure dans la short-list du Real Madrid.

Selon les informations dévoilées par Defensacentral, le Real Madrid estime qu’Amine Gouiri pourrait parfaitement s’intégrer à son effectif. Les Merengues parcourent le marché à la recherche d’un successeur à Karim Benzema, déjà âgé de 34 ans et l’aurait trouvé en ciblant le buteur des Aiglons. Le Français serait particulièrement apprécié par Florentino Pérez mais son prix refroidit les convoitises. L’écurie madrilène ne souhaite pas réitérer l’erreur « Luka Jovic » en dépensant une somme importante pour un élément qui n’apportera aucune plus value. Affaire à suivre…

Amine Gouiri n'a plus marqué lors de ses 14 derniers matchs en Ligue 1 😐 pic.twitter.com/Cot9Lb8lWP — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 11, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !