L’ancien coach de la Juve a profité de son passage à la télévision italienne pour évoquer les rumeurs de transfert qui l’annoncent sur le banc du Real Madrid ou de Tottenham l’an prochain.

Invité sur le plateau de Sky Sport Italia hier soir, Massimiliano Allegri en a profité pour évoquer son avenir. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, le technicien italien se dit prêt à replonger dans le grand bain. Plusieurs médias l’imaginent déjà reprendre les rênes de la Vieille Dame, des Spurs de Tottenham ou encore du Real Madrid. Trois grandes écuries en difficulté depuis quelques semaines.

« Il y a trois ans, le président du Real Madrid m’a appelé pour me proposer le banc des Merengues. J’ai dit non parce que j’avais donné ma parole à Agnelli de rester à la Juventus », a notamment expliqué Massimiliano Allegri. « Ces derniers mois, j’ai reçu plusieurs appels, mais maintenant je suis prêt : je veux revenir comme entraîneur en juin. Cela me manque de voir les joueurs tous les jours. Retour à la Juve ? Je ne sais pas, Pirlo se débrouille bien. J’aime l’Angleterre et l’Espagne… »