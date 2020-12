Défenseur central du RC Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) va quitter l’Alsace lors du mercato hivernal et devrait s’engager avec le Milan AC.

Si l’on en croit les informations de Nicolo Schira, la direction du club italien s’intéresse de près à la situation du joueur du Racing et un accord devrait être prouvé dans les jours à venir. Ils se seraient déjà entendus pour un contrat portant sur cinq ans, soit jusqu’en 2025. Cette saison, Mohamed Simakan a joué 17 matchs de Ligue 1, inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Il est pour l’instant engagé jusqu’en juin 2023 et il paraît peu probable que ses dirigeants acceptent de le brader.