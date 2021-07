Une bonne nouvelle pour le Racin qui retrouve son ancien buteur 13 ans après. Ce dernier a livré ses premières impressions et semble aujourd’hui heureux de revenir en Alsace dans un club qui a toujours compté pour lui. « Je suis très heureux de rejoindre le Racing. C’est une grande fierté de pouvoir reporter ce maillot et de retrouver les supporters. J’ai toujours continué à suivre le club même dans les mauvais moments. Strasbourg c’est ma maison. C’est ici que j’ai été formé, que j’ai fait mes premiers pas en professionnel et que j’ai également rencontré ma femme. C’était le moment de revenir, » a ainsi confié Kevin Gameiro sur le site officiel du RCSA.