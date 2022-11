Il est clair que, cette saison, le Racing Club de Strasbourg n’est pas en forme. En effet, avec une victoire, 7 nuls et 6 défaites, l’effectif Alsacien trône à la 18e place du championnat et ne parvient pas à sortir la tête de la zone rouge. Alors quels pourraient être les recrues cet hiver pour éviter la Ligue 2 ?

Ludovic Ajorque est de retour après sa longue blessure, et la ligne offensive semble désormais de nouveau complète. L’attaque, bien que manquant particulièrement de réalisme lors des matchs de ce début de saison, pourra être au complet et la trêve internationale devrait permettre aux joueurs d’améliorer leur condition physique et de travailler les automatismes. Le réel manque pourrait se situer au milieu de terrain, où l’absence d’un vrai numéro 10 se fait ressentir dans le manque de créativité cruciale dans le jeu des Alsaciens. Dès lors, l’arrivée d’un beau n°10 de Ligue 2 pourrait beaucoup apporter, et pourquoi pas Bryan Soumaré, qui, à 24 ans s’est largement imposé dans l’effectif dijonnais et distribue de nombreux caviars et permet vraiment d’adhérer le jeu. Avec 2 buts et 3 passes décisives déjà cette saison, le natif de Saint-Quentin pourrait être une très bonne recrue pour Strasbourg.

Le plus gros coup que pourrait faire le Racing cet hiver, c’est de ramener l’ancienne star de l’effectif : Kenny Lala. En effet, complètement brillant avec les Alsaciens durant son passage à Strasbourg entre 2017 et 2021, le latéral droit de 31 ans n’a pas trouvé ses marques en Grèce avec l’Olympiakos. Ainsi, son contrat a été résilié par les Grecques et les favoris pour accueillir Lala semblent être les Alsaciens.