Battu avec Strasbourg 2 buts à 0 par l’OGC Nice, Thierry Laurey était assez nerveux en conférence d’après match.

“Je veux bien quand on perd que vous (les journalistes) trouviez des raisons. Mais il faut qu’elles soient logiques et bonnes. Si c’est seulement pour balancer des critiques cela ne sert à rien. Que l’on me dise que nous n’avons pas été bons, pas de problème. Mais ne me dîtes pas que c’est parce qu’un ou deux joueurs n’ont pas répondu physiquement. Vous n’avez pas vu notre équipe en seconde période ? Que voulez-vous que je dise. Eh bien c’est que vous êtes un grand connaisseur”, a confié le coach du club alsacien.