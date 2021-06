Le RC Strasbourg annonce la signature du défenseur latéral droit de 23 ans Karol Fila pour les quatre prochaines saisons.

Le mercato est enfin ouvert en Alsace avec l’arrivée de Karol Fila qui s’est engagé en faveur du club de Ligue 1 jusqu’en 2025. Il arrive en provenance de la Pologne et du Legia Gdansk et vient renforcer l’effectif de Julien Stéphan, le nouvel entraîneur. « Je suis très excité de venir ici, de découvrir la Ligue 1 et la ville de Strasbourg. J’ai vu des vidéos de l’équipe, du public et j’ai hâte de vivre l’ambiance du stade de la Meinau, » a-t-il réagi sur le site officiel du club.