Une défaite frustrante, mais des enseignements pour la suite, voilà comment résumer l’OM – Strasbourg qu’on a eu ce week-end.

Un grand sage a dit un jour, « on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite… » Qui ? Peu importe, mais quelqu’un l’a dit. Et c’est peut-être ce qui arrive au RC Strasbourg en ce moment. Battus 0-1 contre l’OM à la Meinau pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, les hommes de Thierry Laurey, absent pour cause de Covid, peuvent se sentir frustrés. Dominants dans le jeu, ils ont fait face à la froideur du réalisme marseillais. Une défaite qui laisse des traces dans le vestiaire.

« Une frustration immense et une défaite difficile à avaler, malgré un match solide de l’équipe. Il va rapidement falloir surmonter la déception et engranger des points », a pesté Alexander Djiku sur son compte Twitter. Malgré tout, l’équipe reste positive, « si nous jouons les prochains matches comme nous avons joué face à Marseille, nous nous en sortirons. On a une meilleure équipe que l’année dernière, ce n’est pas notre place » a glissé un joueur alsacien qui a préféré garder l’anonymat.