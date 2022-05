Sixième de Ligue 1, le RC Strasbourg a réalisé une saison fantastique. Sous la houlette de Julien Stéphan, le club alsacien s’est battu jusqu’au bout pour accrocher une place européenne. Une course à l’Europe en partie dû aux belle performances de Dimitri Liénard.

Sous contrat avec le Racing jusqu’en juin 2023, le meneur de jeu de 34 ans ouvre clairement la porte pour rester au club la saison prochaine et il n’envisage pas de porter un autre maillot que celui du Racing dans quelques semaines. Ce lundi matin ‘Top mercato’ précise que les négociations entre son agent et la direction alsacienne vont dans le bon sens et Liénard souhaite continuer l’aventure. En 2021-2022, Dimitri Liénard a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, pour 33 rencontres de Ligue 1 et 2 buts. Rappelons que Strasbourg a déjà recruté Thomas Delaine en provenance du FC Metz pour la saison prochaine.