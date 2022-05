Marc Keller a évoqué la situation de son club avec les départs probables de deux piliers au prochain mercato.

Après son excellente saison en Ligue 1 (6e), le RC Strasbourg peut s’attendre à des départs au prochain mercato estival. Interviewé cette semaine dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, le président du RCSA Marc Keller a fait le point sur la situation de Ludovic Ajorque. « Ludo est chez nous depuis quatre ans, il a beaucoup progressé ici, glisse le dirigeant. On est très content de lui en tant que joueur et qu’homme. Il s’est toujours comporté d’une manière exemplaire, mais après tout ce temps, il peut se poser la question de relever un nouveau challenge. Il n’a pas pris de décision définitive. On souhaite le garder, mais s’il veut partir et si une offre importante est formulée, on en discutera. »

Même constat pour Djiku, le patron de la défense de Julien Stéphan. « Djiku, lui, réfléchit à un départ », a expliqué Keller sans entrer dans les détails. Reste à savoir si le club parviendra à conserver la même dynamique la saison prochaine, avec pourquoi par la possibilité d’accrocher l’Europe.