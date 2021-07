Franck Haise est réaliste. L’entraîneur du RC Lens est revenu, après les deux matchs nuls contre Le Havre, sur ses attentes en matière de recrutement.

« Le mercato, on travaille dessus, mais on est aussi dans une situation particulière. On ne va pas acheter des joueurs à 20 millions alors que le foot est en crise financière. Le club a été dans l’obligation de vendre Loïc Badé.

Moi je suis l’entraîneur et on travaille avec mon staff avec les joueurs que nous avons. Si on a encore un renfort dans les prochaines semaines, je serai très content mais les cordons de la bourse sont ce qu’ils sont et on est obligé de recruter intelligemment. »