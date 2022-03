Lancé dans une saison folle, le RC Lens est désormais rentré dans le rang. Après deux années pleines dans l’élite du football français, de nombreux changements devraient bouleverser l’écurie nordiste dont le potentiel départ de Jean-Louis Leca.

« En arrivant ici, c’était prévu pour deux ans et je signe encore une année, puis encore une année, je vais terminer ma 4e saison. Je m’y sens très très bien, j’écouterai mes dirigeants et quoiqu’il arrive, que ça continue ou pas, c’est une décision qu’on prendra en commun, que ça s’arrête cette année ou dans 3 ans, 10 ans, je travaille avec des personnes exceptionnelles : mon président Arnaud Pouille, mes entraineurs… et puis si c’est dans Chicoté (sa marque de vêtements lancée récemment), on ne sait jamais ! J’ai acheté une société avec mon frère en Corse, ça sera peut-être dans ça. Ce que je sais c’est qu’il me reste encore un peu de temps à jouer car une fois que ça s’arrête on s’aperçoit qu’on était des privilégiés« , a déclaré Jean-Louis Leca dans des propos recueillis par le média Horizon.

A 36 ans, Jean-Louis Leca est un véritable leader au sein du vestiaire lensois. Avec 24 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français laisse désormais place à la jeunesse. Le Colombien Wuilker Farinez est enfin lancé dans le grand bain. A 23 ans, il représente l’avenir à son poste et commence à convaincre après des débuts périlleux.