A en croire les informations de Clermont Newsblog, très bien renseigné sur l’actualité du club auvergnat, Abdul Samed (22 ans) aurait obtenu un bon de sortie de la part de la direction du CF63 et le jeune et très prometteur milieu défensif ghanéen serait actuellement en négociations avancées avec le RC Lens.

Selon certaines indiscrétions, Salis Abdul Samed, qui sort d’une grosse saison en Ligue 1, serait estimé à un peu plus de 5M€ sur ce mercato par le board du Clermont Foot 63. Une très belle opportunité à saisir pour les Sang et Or, surtout en cas de départ de Cheick Doucouré.