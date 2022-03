Cet été, le RC Lens pourrait bien laisser filer Facundo Medina du côté de la Serie A.

Alors que Nikola Milenkovic – pisté par le Milan AC et la Juventus Turin – devrait quitter la Fiorentina cet été, les dirigeants de la Viola ont déjà déniché son successeur du côté de la Ligue 1. D’après différentes sources, l’actuel 8e de Serie A ferait les yeux doux au Lensois Facundo Medina. « La Fiorentina a été séduite par les récentes prestations de Facundo Medina. Des recruteurs ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises le déplacement jusqu’en France pour suivre de près l’évolution de l’international argentin cette saison. Le Sang et Or à la cote en Italie », indique notamment l’insider MSV Foot sur les réseaux sociaux.

Également pisté par l’AS Roma, Facundo Medina pourrait toutefois donner sa préférence à la Fiorentina. En effet, le défenseur de 22 ans pourrait être séduit à l’idée de rejoindre son compatriote Nicolas Burdisso, aujourd’hui directeur sportif du club. En suivant les estimations de Transfermarkt, le RC Lens peut espérer au moins 10 millions d’euros sur la vente de son joueur, lié aux Nordistes jusqu’en 2024.