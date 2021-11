Impressionnant sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana serait devenu la nouvelle priorité des dirigeants de Newcastle.

Le récent rachat de Newcastle par le Fond souverain d’Arabie saoudite (PIF), piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, devrait animer le prochain mercato hivernal. Les nouveaux propriétaires des Magpies n’ont pas l’intention de rester les bras croisés et voir leur club – actuellement 19e – descendre en Championship. Le futur entraîneur de l’équipe, qui n’a toujours pas été désigné, devrait avoir plus de 90 millions d’euros à sa disposition pour rénover l’effectif. Et la première recrue de l’ère saoudienne pourrait être un visage bien connu des spectateurs de Ligue 1.

En effet, à en croire les informations de l’insider MSV Foot, le club de Newcastle pourrait jeter son dévolu sur Seko Fofana, auteur d’un début de saison stratosphérique avec le RC Lens. L’Ivoirien serait tout en haut de la shortliste des dirigeants aux côtés des Marseillais Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi ou encore le Barcelonais Ousmane Dembélé. Pour s’attacher les services de la star des Sang et Or, le club du nord de l’Angleterre pourrait aligner 25 millions d’euros sur la table dès le mois de janvier prochain. Affaire à suivre…