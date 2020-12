Attaquant du RC Lens, Florian Sotoca évoque la belle victoire du Racing ce samedi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Un succès 2-0 contre une équipe européenne qui satisfait à 100% l’ancien buteur du GF 38.

« On voulait réagir après Angers (1-3) face à Rennes qui joue la Coupe d’Europe cette année. C’est beau ! Avec nos valeurs, on peut embêter pas mal d’équipes. On a voulu les faire jouer de suite. On a joué moins haut que d’habitude, c’est ce qui était prévu. On s’est dépouillé tous ensemble et on a le résultat que l’on mérite. Bravo à toute l’équipe », a savouré le Lensois au micro de Téléfoot.