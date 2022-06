Membre du staff lensois depuis quatre ans, Alou Diarra a pris la décision de quitter les Sang et Or cet été.

En fin de contrat cet été, Alou Diarra (40 ans) a pris la décision de quitter le RC Lens. Présent dans le staff professionnel depuis maintenant deux saisons aux côtés de Franck Haise, l’ancien milieu de terrain souhaite prendre en charge une équipe de jeune ou d’un niveau intermédiaire (il dispose du DES), d’après les informations de l’Equipe.

Contacté ce vendredi par nos confrères de L’Equipe, Alou Diarra a confirmé l’information. « Je remercie le club pour les quatre années et de m’avoir ouvert les portes dans ce nouveau rôle d’entraîneur dans un club historique avec des supporters magnifiques. Je pars avec la sensation du travail bien fait, à la formation et chez les pros. Il est venu le temps pour moi de me développer dans un autre projet. Je souhaite le meilleur au club. Je serai toujours un supporter du RC Lens ». Tout juste retraité, Yannick Cahuzac devrait prendre sa place dans le staff du RC Lens.