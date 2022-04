La 32ème journée de Ligue 1 nous offre un Derby du Nord teinté de suspense entre le LOSC et le RC Lens. Un match capital qu’attend avec impatience Arnaud Kalimuendo.

« Ce qu’on craint de Lille ? On ne craint pas Lille. On est sûr de nos forces, mais on doit être sur nos gardes. C’est une équipe de Lille qui reste sur une série de 8 matchs sans défaite, c’est une très bonne série. Ils (les Lillois) sont prêts, en confiance, il va falloir faire attention sans avoir de craintes. C’est le derby du nord, c’est à Lille, nos rivaux, ça fait un an que je suis là et c’est toujours un match spécial face à Lille, surtout quand on a goûté à la victoire lors du dernier match. On a envie de faire une bonne prestation là-bas, ça fait longtemps que Lens n’a pas gagné là-bas. »

« Le derby un choc pour l’Europe ? Non je ne dirai pas ça. Ce qu’on voit, de par la Ligue 1 cette année, c’est que tous les matchs sont importants. On ne peut pas dire que c’est un match qui nous permettra de jouer l’Europe ou non. Mais c’est un match capital dans ce qu’on peut aspirer ou non concernant l’Europe. Mais ça reste un match capital« , a déclaré Arnaud Kalimuendo en conférence de presse.