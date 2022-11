Dauphin du Paris Saint-Germain en championnat de France, le RC Lens réalise une première partie de saison exceptionnelle. Les Sang et Or peuvent compter sur un vrai collectif et de nombreux joueurs ont véritablement passé un cap. C’est notamment le cas de Facundo Medina.

Selon les informations de ‘Calciomercato’, le club de l’Inter Milan s’intéresse de près à la situation de Facundo Medina qui évolue cette saison au RC Lens. Déjà dans le viseur des Nerazzurri l’été dernier, le défenseur argentin poursuit ses belles performances en Ligue 1 et il pourrait bien signer en Lombardie dans les prochains mois. Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en juin 2024, il est évalué à 15 millions d’euros par le site ‘Transfermarkt.’ Cette saison, Medina a disputé 13 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe décisive.