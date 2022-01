C’est un jour de derby dans le nord pour ce 16es de finale de la Coupe de France.

Lens affronte Lille, ce mardi (21h, Eurosport 2), pour ce premier derby de l’année 2022. A Lens, Franck Haise devra faire sans Gradit (suspendu) et les absences de Ganago et Haïdara, les deux sont partis à la CAN. Du côté de Lille, Gourvennec doit s’adapter à cause du COVID. David, André, Xeka, Bradaric et Lihadji sont positifs. Voici les compositions probables de la rencontre.

Lens : Farinez – Wooh, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski – Kakuta, Sotoca, Kalimuendo.

Lille : Grbic – Djalo, Fonte, Botman, Reinildo – Gomes, Onana, Niasse, Bamba – Sanches, Yazici.