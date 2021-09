« Pour moi, la défaite est extrêmement sévère parce qu’on n’a quasiment rien donné à Lens. Nous avons très bien défendu sur eux. Leur but c’est même pas une occase, c’est un ballon qui traine et un contre favorable et on est même pas mis hors d’opposition. On a du mal à concrétiser nos occasions, ça veut dire qu’il faut encore plus travailler, ne rien lâcher, faire corps, que chacun se prépare encore mieux, dans sa préparation personnelle, dans l’investissement qu’il met dans les entrainements et les matches (…) On prend du retard en championnat, on n’est pas à notre place, les joueurs en ont bien conscience, et aujourd’hui même si ce que l’on propose est très cohérent, c’est pas suffisant et il faut faire encore plus d’effort. » A déclaré le coach lillois devant les médias.