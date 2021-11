Prêté depuis deux saisons à Lens, Arnaud Kalimuendo n’en fini plus de briller. Le jeune homme s’éclate dans le Nord et, en interview pour l’Équipe, il n’a pas hésité à déclarer sa flemme à Lens.

« Depuis le début, mon coup de cœur, c’est Lens. C’est un club où je suis à l’aise. C’était important de faire une deuxième saison dans le même club. Je connaissais le groupe, le coach. Même si de très beaux clubs me voulaient, j’ai fait parler mon cœur. »

Sur sa décision de refuser Lille : « Mon cœur est sang et or. J’ai beaucoup de valeurs et de reconnaissance. Si j’étais parti chez l’ennemi, à Lille, je me serais trahi, j’aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m’ont donné tout cet amour ici. »