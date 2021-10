Auteur d’une superbe entrée en seconde période, le milieu offensif de Lens Gaël Kakuta (30 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas été suffisant pour empêcher la défaite des siens sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-2) ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas caché sa frustration.

« C’est triste, car j’ai la première occasion en entrant… Même si je suis récompensé après par une passe décisive. Mais on devait commencer le match comme ça, c’est une équipe contre qui il fallait jouer au ballon et ne pas refuser le jeu. Ils ont eu la maîtrise du ballon techniquement et empochent les trois points. On aurait dû jouer avec plus de personnalité », a soufflé le Lensois.