Prêté par l’Amiens SC au début de la saison, le joueur lensois Gaël Kakuta est désormais lié avec le Racing Club de Lens jusqu’en 2023 !

« Je suis très heureux de continuer mon aventure au Racing. Je savais que revenir dans mon club de cœur était le bon choix et tout s’est déroulé de fort belle façon. J’ai pris beaucoup de plaisir à évoluer avec ce groupe et je suis certain que nous avons encore de belles choses à faire à l’avenir. J’espère que l’on continuera à être performant mais cette fois avec nos supporters dans le stade parce que sincèrement, quand on joue avec les Sang et Or, c’est en partie pour ça. J’ai déjà hâte ! », a indiqué le joueur sur le site du club.