Convoqué avec les Bleus pour la toute première fois, Jonathan Clauss vit un rêve éveillé. Une convocation peut-être trop soudaine qui pourrait lui brûler les ailes…

« Il disait qu’il avait vraiment changé, qu’il était assez introverti avant et qu’il arrive à s’exprimer un peu plus maintenant. Ça se voit sur le terrain. Mais l’équipe de France c’est un autre niveau, c’est spécial, c’est vraiment le niveau au-dessus de tout ce que l’on peut imaginer. C’est même plus haut que la Ligue des Champions, c’est un gros niveau. Je l’ai vu submergé par l’émotion, ce qui est normal. C’est sa première convocation, il arrive, il découvre. Mais j’espère que cette émotion et ses sentiments ne vont pas le faire déjouer sportivement, parce que ça peut arriver. Pour mon premier match en équipe de France, je n’avais pas spécialement déjoué. J’étais remplaçant, j’avais fait une bonne entrée. Mais quand on arrive, on a peur, on est un peu dans l’émotion« , a confié Mickaël Madar sur le plateau du Late Football Club.

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Jonathan Clauss pourrait vivre ses premières sélections lors des rencontres amicales à venir contre la Côte d’Ivoire, (25 mars), et l’Afrique du Sud, (29 mars).