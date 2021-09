Revenu en France la saison dernière dans le club du RC Lens, après une aventure en Allemagne avec l’Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss nourrit de grandes ambitions et parle de l’équipe nationale.

La latéral droit titulaire au poste chez les sang et or est revenu sur son début de saison mais parle aussi de ses ambitions. Il pense que l’Equipe de France peut s’ouvrir à lui s’il poursuit ses bonnes performances dans le championnat de France. « Quand je regarde mes performances et que je vois que les Bleus jouent parfois à trois derrière, avec des pistons, je me dis que j’ai une chance d’y être. Je suis obligé de me dire ça, sinon, ça veut dire que je n’ai pas envie, que je ne me fixe pas d’objectifs. C’est un objectif vague mais un objectif, surtout si ça correspond au système dans lequel j’évolue actuellement. Maintenant, ce n’est pas moi qui fais les listes, ni les journalistes. Je ne joue pas pour être appelé en équipe de France, je pense à prendre du plaisir avant tout. Si un jour, je suis convoqué, ce sera la cerise sur la cerise sur le gâteau. Il y a quelques années, je ne m’imaginais pas dans un club comme Lens et en Ligue 1, alors… Je ne vais pas crier sur tous les toits: « Oh Didier, quand est-ce que tu m’appelles? C’est un scandale si je ne suis pas en équipe de France! » Je ne me permettrai jamais. » A concédé le joueur de 28 ans qui s’apprête à défier le LOSC dans le derby du nord samedi soir.