Impressionnant cette saison avec Lens, Seko Fofana ne devrait pas quitter le club pendant ce mercato hivernal.

Annoncé dans le viseur de Newcastle par la presse anglaise, Seko Fofana a donné son point de vue sur le mercato hivernal ce week-end dans les colonnes de la Voix du Nord. « Est-ce qu’il y a des propositions qui ne se refusent pas ? Si je dis le contraire, je suis un menteur. Parfois il y a des choses qu’on ne maîtrise pas ou qui ne peuvent pas se refuser, pour moi ou le club. Et même si je ne suis pas trop d’accord, on peut te faire comprendre des choses… Mais je ne me prends pas la tête. Le plus important, c’est de bien faire mon travail, resté concentré pour aider le club à rester au top. Après, si des décisions doivent être prises, elles le seront, et il faudra avancer (…) Avec mes représentants, on échange, on envisage les choses… Mais aujourd’hui je suis très bien ici. »

Pas de raison donc de quitter le RC Lens en janvier, d’autant que l’offre de 29 millions d’euros évoquée par certains médias serait en fin de compte totalement bidon. Du moins… pour le moment.