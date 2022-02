Bousculé dans la hiérarchie par le jeune Farinez, Jean-Louis Leca n’est pas du genre à abandonner sa place de titulaire.

Après la décision de Franck Haise cette semaine de promouvoir le jeune Vénézuélien Wuilker Farinez (23 ans) dans la hiérarchie des gardiens pour le mettre en concurrence avec Jean-Louis Leca (36 ans), le vétéran corse s’est longuement exprimé en conférence de presse. Le natif de Bastia a du mal à encaisser cette décision et il a bien l’intention de se battre pour garder les faveurs de son coach.

« Quand mon entraîneur me dit ça, si je vous dis que je trouve ça génial, que j’ai super apprécié la discussion, que tout est beau, tout est rose… Vous me connaissez, je suis compétiteur, j’aime gagner. Depuis 10 ans, je suis titulaire. On me dit : ‘Jean, on va commencer à lancer Wuilker.’ Ça me touche. Vous dire que je l’ai bien pris, c’est mentir. On a tous un ego. On se pose tous des questions à un moment donné. À travers tout ce que j’ai fait au club depuis mon arrivée, je sais que je suis performant, que je peux encore l’être. Bien entendu, je suis surpris même si je savais que ça allait arriver. Je ne pensais peut-être pas maintenant. Après, mon entraîneur a sa vision des choses. Quand il fera appel à moi, je donnerai le maximum, numéro un ou numéro deux. Je veux juste qu’on continue de performer comme on l’a fait depuis 20 mois. L’an dernier, on a failli attraper l’Europe après une saison exceptionnelle. Sur ces 6 premiers mois, hormis décembre qui a été plus difficile, on n’est pas loin. […] Je me sens vraiment impliqué. Je sais que je fais partie de cette famille et il n’y aura jamais de problème entre elle et moi. »