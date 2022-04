En vue des éventuels départs de Seko Fofana et Cheick Doucouré, le RC Lens commence à anticiper leur remplacement et se penche sur le milieu de terrain guinéen de Moreirense, Ibrahima Camara.

Avec Seko Fofana fortement pressenti sur le départ, Cheick Doucouré qui suscite l’intérêt chez plusieurs écuries européennes et Yannick Cahuzac qui vit sa dernière saison sous les couleurs lensoises (d’après Franck Haise), les Sang et Or doivent déjà prévoir de rebâtir leur milieu de terrain en vue de la prochaine saison. Et c’est ce que le club a très bien réalisé avec les arrivées de Patrick Berg cet hiver, et Lukasz Poreba l’été prochain. Toutefois, il manque toujours un profil rugueux et physique au milieu, c’est pourquoi le RC Lens scrute attentivement un « numéro 6 » pour se renforcer.

D’après Benjamin Quarez, du Parisien, le 10e de Ligue 1 surveille de près le milieu international guinéen de Moreirense Ibrahima Camara, dont le contrat expire en 2023 avec le club portugais. Estimé à 800 000€ sur Transfermarkt, le montant devrait être sensiblement augmenté par Moreirense tout en restant largement abordable pour le club lensois. Grand, puissant et habile techniquement, Ibrahima Camara regroupe de nombreuses caractéristiques intéressantes pour les Sang et Or, qui pourra apporter de la densité physique en plus de la qualité technique déjà présente.