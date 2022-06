Le joueur du RC Lens Ignatius Ganago, qui a qualifié l’OM grâce à son but contre l’AS Monaco (2-2) lors de la dernière journée de Ligue 1, est revenu sur cette réalisation qui a définitivement signé la 2nd place de Marseille au classement du championnat français.

« J’ai mis un but qui les a aidés à se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ça les a aidés et ça nous a aidés à finir à la 7e place. Je suis content pour eux car ils ont été à la 2e position toute la saison et ils ont failli perdre leur place à la dernière journée. Je n’étais pas surpris de marquer, je travaille tous les jours pour m’améliorer », a déclaré Ganago.

