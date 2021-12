La première recrue de l’hiver est déjà arrivée à Lens et il s’agit du Norvégien Patrick Berg.

Pour pallier les absences de Seko Fofana et Cheick Doucouré pendant la Coupe d’Afrique des Nations, le RC Lens a déjà tout prévu. Ce lundi, les Sang et Or ont officialisé le recrutement du milieu de terrain norvégien Patrick Berg. Joueur vedette du FK Bodø/Glimt, qui avait corrigé l’AS Roma en Ligue Europa Conférence (6-1), Berg s’est engagé avec Lens jusqu’en juin 2026.

D’après la presse scandinave, le montant du transfert serait compris entre 4 et 4,4 millions d’euros. Une belle opération pour un joueur très prometteur d’à peine 24 ans.