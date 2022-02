La concentration est totale dans les rangs du RC Lens avant le rendez-vous de ce week-end à Angers.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Gaël Kakuta a fait le point sur l’état d’esprit des Lensois avant le déplacement à Angers ce dimanche (15h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

« On doit aborder les 4 matchs qui arrivent comme le match de Lyon, en restant concentrés de la première à la dernière minute. On doit jouer ces matchs comme des finales. Les résultats sur ces matchs seront très importants pour nous. Tout le monde en est conscient. On va affronter des concurrents directs. Ils faut d’abord penser à se maintenir avant de se projeter sur autre chose. Si on peut gagner le plus de matches possible sur cette série de 4 matches, la suite ne sera que du bonus pour tout le monde. »