« Mon avenir ? C’est flou. Mais en attendant j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je resterai Lensois la saison prochaine ». Malgré cette déclaration, les rumeurs autour de Jonathan Clauss se poursuivent. Aujourd’hui, et d’après le quotidien Sport, le Français est plus que jamais sur le départ.

En effet, et s’ils sont nombreux à s’intéresser au profil de Jonathan Clauss : Valence, Villarreal et Aston Villa, le latéral droit souhaiterait rester en Ligue 1. Ainsi, le quotidien Sport évoque une envie du français de disputer la Coupe d’Europe et devrait attendre la fin de saison pour faire son choix.

Ainsi, si le RC Lens échoue dans cette quête européenne, l’international français, pourrait opter pour l’OM ou Nice, aussi sur le coup.