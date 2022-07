Avant Fofana, c’est le jeune Cheick Doucouré qui devrait quitter le RC Lens cet été pour plus de 20 millions d’euros.

Après son excellente saison en Ligue 1, le RC Lens risque d’avoir du mal à garder ses meilleurs joueurs. Si Jonathan Clauss est convoité par Chelsea et l’Atlético Madrid, c’est surtout au milieu de terrain que les Sang et Or vont avoir du soucis à se faire. Car si le capitaine Seko Fofana est dans le viseur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, son partenaire Cheick Doucouré est lui tout proche de s’engager avec Crystal Palace à en croire les informations de nos confrères de RMC Sport.

Le média précise que le départ du Malien de 22 ans devrait rapporter 26 millions d’euros (21 + 5 de bonus) au RC Lens. Peut-être assez pour renforcer l’effectif et convaincre Fofana de rester une saison supplémentaire dans le Nord de la France. Affaire à suivre…