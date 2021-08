Après cette rencontre, le milieu de terrain du RC Lens Seko Fofana s’est confié sur ce match nul et trouve que la performance lensoise est de bonne qualité. « On mérite ce nul, on aurait même pu gagner, on se crée des situations malgré tout ça n’a pas abouti, à nous d’analyser cette rencontre pour faire mieux et gagner la semaine prochaine. Aujourd’hui il faut travailler, avec la saison réalisée l’année dernière, on va être attendu, on sait que la saison va être longue, mais on va travailler et prendre ce qu’il y a à prendre. On a de l’expérience, des jeunes joueurs, il nous manque des joueurs qui vont arriver, ça va nous faire du bien pour la suite, » a-t-il déclaré au micro de Prime Video Sport.