Toujours animé par un rêve de Coupe d’Europe la saison prochaine, Seko Fofana compte bien offrir deux victoires supplémentaires au RC Lens.

De passage en conférence de presse ce jeudi, Seko Fofana a fait le point sur les ambitions européennes du RC Lens, actuellement 7e de Ligue 1 et à quatre longueurs du Stade Rennais (5e).

« On est plutôt tranquille. On essaye de faire des bons matches, de les gagner. On reste sur une très bonne série (six matches sans défaite). On sait que ça ne dépend pas que de nous (pour une qualification européenne). Mais ça se passe très bien à l’intérieur de notre vestiaire. On prend énormément de plaisir durant cette fin de saison. Forcément, on est tous conscients de la situation. On a des supporters derrière nous, nos familles. On a envie de rêver. Ça fait deux ans qu’on se bat. L’année dernière, on était à un point de cette Coupe d’Europe. Là, c’est différent (quatre points). Le championnat est très resserré. On veut juste n’avoir aucun regret et gagner les deux matches qui nous restent (à Troyes et contre Monaco à Bollaert-Delelis). »