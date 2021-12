Pas inquiet pour la suite de la saison, Denis Balbir pointe du doigt le coup de mou des stars du RC Lens.

Renversé par Nantes ce vendredi (2-3), le RC Lens a encore perdu des points dans la lutte pour le podium. Un gros coup de mou dû notamment au moins bonnes performances des cadres de l’équipe comme Seko Fofana, Jonathan Clauss ou encore Kévin Danso. C’est en tout cas l’avis de Denis Balbir, qui a évoqué la situation des Nordistes dans les colonnes de But!.

« En ce moment, certains cadres comme Seko Fofana, Jonathan Clauss ou Kévin Danso sont un peu moins bien. Forcément, quand les joueurs les plus performants de l’équipe connaissent un coup de moins bien, l’équipe est moins bonne. Mais c’est logique : les joueurs ne peuvent pas non plus rester dans un état euphorique tout le temps. A l’exception peut-être de Kylian Mbappé au PSG, qui peut se targuer d’être performant de la 1ere à la 38e journée ? C’est quasiment impossible, même pour des très grands joueurs comme Neymar ou Lionel Messi… Cela peut arriver à tout le monde d’être moyen à un moment donné. Là, ça arrive à trois-quatre cadres du RC Lens en même temps mais il n’y a pas de raisons de s’inquiéter pour autant. »