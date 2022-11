Le buteur du RC Lens, Loïs Openda (22 ans), a été sélectionné par l’Équipe de Belgique pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Diable Rouge savoure.

Loïs Openda sera au Mondial ! Le Lensois qui a été très performant ces derniers jours a été sélectionné par Roberto Martínez pour participer avec la Belgique à la Coupe du Monde 2022 qui débute dans quelques jours au Qatar. C’est une belle surprise pour le joueur de 22 ans qui n’était pas assurer de participer au Mondial. Sur Instagram, il a exprimé sa joie, “La route a été longue pour moi. Je suis fier et reconnaissant. C’est un beau moment pour moi et ma famille. Je tiens à remercier Dieu, ma famille et mes amis, tous mes coéquipiers, staffs, entraîneurs et fans de tous mes clubs depuis que j’ai commencé ce voyage. Rien ne serait possible sans vous. J’ai encore beaucoup à faire, mais c’était important pour moi de prendre ce moment privilégié pour dire merci.“, a expliqué Loïs Openda. Avant de partir avec les Diables Rouges, ce samedi, le buteur belge se déplacera en Auvergne avec le RC Lens pour affronter Clermont pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.