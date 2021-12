Énorme depuis le début de la saison, Seko Fofana ne quittera pas le RC Lens en janvier.

Grand artisan du début de saison fantastique du RC Lens, Seko Fofana ne fait pas partie de la liste des joueurs sélectionnés en Côte d’Ivoire pour disputera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley a confirmé ce jeudi sur les réseaux sociaux que le milieu de terrain de 26 ans ne quittera pas les Sang et Or pendant le mercato hivernale, à moins d’une offre colossale.

Homme fort de l’équipe, Seko Fofana permet pour l’instant aux Lensois de rester en première partie de tableau (9e de Ligue 1). Ses performances ne sont pas passées inaperçues et des clubs comme Newcastle et Aston Villa le pisteraient déjà. Mais sauf retournement de situation, aucune offre de devrait arriver sur la table des dirigeants nordistes avant l’été prochain. Affaire à suivre…