Les deux Lensois ont livré quelques anecdotes croustillantes sur leur arrivé au club dans Le Vestiaire de RMC Sport.

Dans l’émission Le Vestiaire diffusée sur RMC Sport ce dimanche à 19h30, Jonathan Clauss et Gaël Kakuta se sont confié sur leur arrivé au RC Lens il y a maintenant deux saisons. « Moi, je suis monté en Bundesliga avec Bielefeld. Ils m’ont appelé, ils m’ont dit : ‘on te veut’. J’ai demandé si c’était en Ligue 1 ou en Ligue 2, ils ne savaient pas encore. Je leur ai dit : ‘ok, je viens’. Même Flo (Ghisolfi, directeur sportif) me dit : ‘attends, tu ne sais pas encore, peut-être que tu préfèreras la Bundesliga’. Je lui ai dit : ‘non c’est bon, je viens' », a confié le latéral droit de 29 ans.

Même son de cloche chez Gaël Kakuta, qui voulait effectuer son retour dans son club formateur : « J’avoue que moi aussi, ayant grandi ici…J’avais d’autres propositions quand j’étais à Amiens et dès qu’on m’a dit Lens, j’ai dit c’est bon. On me parlait d’autres clubs, mais je voulais rien savoir. Même gratuitement, je m’en fous. Je dois aller à Lens. Obligé ! Obligé de faire mon retour à Lens ».