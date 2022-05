Après la victoire du RC Lens face à Troyes ce samedi en Ligue 1, Jonathan Clauss s’est confié sur son avenir.

« Comme je le dis souvent, j’ai un contrat jusqu’en 2023. L’avenir, pour l’instant en tout cas, il est au RC Lens. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. Je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester. Cela ne me concerne pas à l’instant t.

J’ai une belle fin de saison à vivre avec le RC Lens, peut-être des échéances avec l’équipe de France. Le reste, ça doit attendre. C’est flou, mais en attendant j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine », a lancé Clauss pour la radio RMC.