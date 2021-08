Match nul spectaculaire 2-2 ce dimanche entre le RC Lens et l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.

RC Lens – AS Saint-Etienne 2-2 : Les Verts ont ouvert la marque au bout de 20 secondes par Wahbi Khazri (1e), sur une erreur défensive nordiste. Les Lensois recollent sur une tête d’Ignatius Ganago (36e). Peu après le retour des vestiaires, Denis Bouanga redonne l’avantage aux visiteurs d’une frappe au ras du poteau de Jean-Louis Leca (52e), mais Seko Fofana remet à nouveau les Sang et Or à hauteur (77e). Les deux équipes comptent deux points après deux journées.