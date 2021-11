Coup d’envoi de ce match de la 4e journée de la Ligue des champions dans le groupe A entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain ce soir à partir de 21 heures. Voici les compos probables.

Pour cette rencontre de C1, Mauricio Pochettino compte bien prendre des risques et si Messi est absent pour cette rencontre, en revanche Neymar et Kylian Mbappé devraient bien débuter dans le 11. Outre les deux stars, Angel Di Maria également pourrait commencer, lui qui revient de suspension en LDC. Gianluigi Donnarumma préféré à Keylor Navas dans le but parisien, alors que Wijnaldum pourrait être titulaire à la place d’Ander Herrera. En face, l’ancien de la maison parisienne Christopher Nkunku sera bien titulaire et il aura à coeur de faire une grosse prestation face à son ancienne équipe.

RB Leipzig, la composition d’équipe probable : Gulacsi (cap.) / Simakan, Orban, Gvardiol / Mukiele, Laimer, Haidara, Angelino / Nkunku, Forsberg / Poulsen.

PSG, la composition d’équipe probable : Donnarumma / Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes / I. Gueye, Danilo Pereira, Herrera ou Wijnaldum / Neymar, Mbappé (ou Icardi), Di Maria.