Brillant cette saison en Allemagne, Christopher Nkunku ne sera pas lâché par Leipzig à moins de 75 millions d’euros.

Auteur d’une saison stratosphérique dans les rangs du RB Leipzig (22 buts et 13 passes décisives), Christopher Nkunku sera l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. Deux cadors européens se sont déjà placé sur le dossier et l’actuel 4e de Bundesliga aura du mal à faire le poids. Dans un premier temps, c’est le Paris Saint-Germain qui a manifesté son intérêt pour le milieu de 24 ans. Formé dans la capitale, le Français avait rejoint Leipzig en 2019 contre un chèque avoisinant les 13 millions d’euros. Mais Paris n’est plus tout seul sur le coup.

Dans son édition du jour, Bild place Nkunku comme l’une des priorités de Manchester United. Le Français fait toujours de l’œil à Ralf Rangnick, qui l’avait fait venir en Allemagne à l’époque. Seul hic, les Red Devils ne seraient pas disposés à payer les 75 millions d’euros que réclame le RBL. Une petite fortune qui, si elle est déboursée cet été, ferait assurément passer Christopher Nkunku dans une toute autre dimension.