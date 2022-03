Aujourd’hui en Allemagne dans l’effectif du RB Leipzig, Dani Olmo est toujours annoncé sur le départ et pourquoi pas vers son club formateur, le FC Barcelone. Malgré tout, l’ancien du Dinamo Zagreb a déjà fait son choix.

Dans une interview accordée à ‘Bild’, Olmo s’est confié sur son avenir et il se sent bien en Allemagne. Aujourd’hui, il n’a pas l’intenton de partir, même pour rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. « Je ne suis pas pressé. Je suis très heureux ici et j’ai encore un contrat jusqu’en 2024. Je ne vois aucune raison de partir cet été pour changer de club. Je viens de me rendre compte à quelle vitesse cela peut aller. J’ai six mois difficiles derrière moi et je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau maintenant. Je me concentre uniquement sur les matchs et sur rien d’autre », a indiqué l’international espagnol qui a inscrit 3 buts en 17 matchs cette saison avec le RBL.