Remplaçant de Jesse Marsch sur le banc de Leipzig, Achim Beierlorzer espère créer la surprise en Ligue des champions.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que le RB Leipzig affrontera Manchester City demain (18h45) pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions, Achim Beierlorzer a tenté de remotiver ses troupes. Entraîneur par intérim suite au licenciement de Jesse Marsch ce week-end, il vise un ticket pour la Ligue Europa.

« Maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Il appartient désormais à l’équipe d’appuyer sur le bouton reset et de regarder activement vers l’avant. Il faut rendre à l’équipe cette compacité, sans laquelle certains adversaires se sont joués de nous récemment. D’autant plus contre Manchester City, qui sait jouer dans les petits espaces, il nous faudra fermer le plus possible les espaces et développer notre propre jeu. »