L’Équipe de France s’est imposé 3-0 contre le Pays de Galles lors de son premier match de préparation à l’Euro 2020 (11 juin-11 juillet). Une victoire qui n’a pas forcement convaincu, l’ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech.

Hier soir, la France s’est imposé contre le Pays de Galles qui a été rapidement réduit à 10. Selon Raymond Domenech, Didier Deschamps ne peut pas tirer des enseignements de cette victoire : « Je ne reviendrai pas sur cet arbitre qui n’a rien compris au football, qui n’a rien compris à la préparation d’un championnat d’Europe et qui fausse tout ce qu’on peut dire derrière. Ce qu’il faut voir, c’est sur la première demi-heure, ce qui s’est passé, quels ont été les points forts et là où on a eu quelques difficultés. Et c’est vrai que sur le côté droit, la position très haute de Pogba a libéré des espaces et Pavard s’est retrouvé un peu tout seul et en difficulté. C’est là-dessus qu’on peut améliorer. Après, quand on est 11 contre 10, oui ce n’est pas toujours facile, oui il fallait gagner, oui il fallait créer du jeu et l’équipe de France l’a fait. Donc je suis partagé. Je suis persuadé que Didier Deschamps aurait préféré que le match reste à 11 contre 11 pour pouvoir vraiment voir quelque chose et travailler notamment sur la fatigue d’un match où ses trois attaquants vont devoir quand même défendre, alors que là, après, toutes ces interrogations ont disparu. Donc je reste en attente de vraies situations. »

La suite du programme pour les Bleus : Un dernier match amical mardi prochain contre l’Ecosse avant le début de l’Euro contre l’Allemagne le 15 juin prochain à Munich.