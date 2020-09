Ancien sélectionneur de l’Equipe de France et aujourd’hui consultant pour la télévision française, Raymond Domenech a été hospitalisé ce jeudi.

En visite à l’hôpital de Thonon en Haute-Savoie ce jeudi, Raymond Domenech a finalement dû rester plus longtemps que prévu. Au départ présent pour livrer une conférence de presse et visiter le pôle santé sport, il aurait ressenti de vives douleurs et a été hospitalisé pour ne pas prendre le moindre risque.