A peine arrivé sur le banc du FC Nantes et déjà Raymond Domenech nous gratifie de petites phrases !

En conférence de presse, Raymond Domenech a été interrogé sur la défiance dont il est l’objet parmi les supporteurs canaris et ses relations avec le président Waldemar Kita, également très contesté. Voici sa réponse. « Je suis arrivé à Lyon, et monsieur Aulas venait de virer trois entraîneurs. Il découvrait le métier, et il était contesté. Ce qui compte, ce sont les résultats derrière, ce qu’on va mettre en place, ce que les joueurs vont montrer sur le terrain qui vont faire qu’on parlera d’autre chose. Je veux que l’on parle du terrain. »