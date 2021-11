Roi des déclas, Raymond Domenech a donné son avis sur le début de saison « pas si mauvais » des Verts.

Alors que de nombreux supporters de l’AS Saint-Étienne réclament la démission de Claude Puel, son ancien confrère Raymond Domenech lui a apporté son soutien. Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe, l’ancien coach du FC Nantes a vanté les mérites de l’entraîneur Stéphanois, qu’il voit mal descendre en Ligue 2 la saison prochaine.

« Des supporters stéphanois réclament la démission de Claude Puel ? C’est bien mal le connaître, il ne démissionnera pas, il ne va rien lâcher et va continuer de travailler. J’ai trouvé les critiques souvent sévères car les Verts ne jouaient pas si mal que ça, leurs matches tournaient souvent dans le mauvais sens pour pas grand chose mais il y avait toujours une flamme, toujours quelque chose. Leur place de lanterne rouge était injustifiée. Claude ne va pas lâcher, on peut le confirmer ou ne pas le confirmer, ça ne lui pose aucun problème. Claude va s’accrocher, va continuer et va traduire ça. Pour moi, ce n’est pas une surprise du tout que le club l’ait confirmé. »